В Чувашии двухлетний ребенок, оставшийся без присмотра, выпал из окна и разбился

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4 августа 2020, 14:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СУСК РФ по Чувашской Республике

многоэтажный дом, pixabay.com

В чувашском городе Канаше двухлетний мальчик, оставшийся без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры на восьмом этаже и разбился насмерть. Об этом сообщило региональное следственное управление СК РФ.

Установлено, что накануне вечером ребенок остался один в комнате, залез на подоконник и случайно выпал наружу. От полученных травм маленький мальчик вскоре скончался в реанимации.

В настоящий момент следственные органы проводят проверочные мероприятия, которые направлены на выяснение всех обстоятельств случившегося. Будет дана оценка деятельности родителей и прочих лиц, которые не обеспечили безопасное нахождение ребенка в помещении.