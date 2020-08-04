Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

В Чувашии двухлетний ребенок, оставшийся без присмотра, выпал из окна и разбился

, 14:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СУСК РФ по Чувашской Республике

В Чувашии двухлетний ребенок, оставшийся без присмотра, выпал из окна и разбился
многоэтажный дом, pixabay.com

В чувашском городе Канаше двухлетний мальчик, оставшийся без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры на восьмом этаже и разбился насмерть. Об этом сообщило региональное следственное управление СК РФ.

Установлено, что накануне вечером ребенок остался один в комнате, залез на подоконник и случайно выпал наружу. От полученных травм маленький мальчик вскоре скончался в реанимации.

В настоящий момент следственные органы проводят проверочные мероприятия, которые направлены на выяснение всех обстоятельств случившегося. Будет дана оценка деятельности родителей и прочих лиц, которые не обеспечили безопасное нахождение ребенка в помещении.

ЕТ

В мире

Прилепин сообщил об отъезде из Белоруссии разыскиваемых российских «чоповцев»

Прилепин сообщил об отъезде из Белоруссии разыскиваемых российских «чоповцев»

Около 170 российских «боевиков», объявленных Белоруссией в розыск после задержания под Минском граждан РФ, которые предположительно работают на ЧВК Вагнера, покинули территорию бывшей советской республики.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью