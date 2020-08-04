В Чувашии двухлетний ребенок, оставшийся без присмотра, выпал из окна и разбился

В чувашском городе Канаше двухлетний мальчик, оставшийся без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры на восьмом этаже и разбился насмерть. Об этом сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Установлено, что накануне вечером ребенок остался один в комнате, залез на подоконник и случайно выпал наружу. От полученных травм маленький мальчик вскоре скончался в реанимации.
В настоящий момент следственные органы проводят проверочные мероприятия, которые направлены на выяснение всех обстоятельств случившегося. Будет дана оценка деятельности родителей и прочих лиц, которые не обеспечили безопасное нахождение ребенка в помещении.
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