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Ребенок был экстренно госпитализирован после укуса змеи под Тверью

, 10:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tverigrad

Ребенок был экстренно госпитализирован после укуса змеи под Тверью
змея, pixabay.com

В прошедшие выходные в ЦРБ Вышнего Волочка в Тверской области был доставлен ребенок, которого укусила змея. Согласно последней информации, состояние несовершеннолетнего при поступлении было тяжелым.

Местные врачи приняли решение экстренно перевезти пострадавшего в Тверь и передать его специалистам Детской областной клинической больницы.

К настоящему моменту не сообщается, в каком состоянии находится ребенок, которого укусила змея. Не уточняется также, где именно случился данный инцидент. Информации о том, какая именно змея напала на несовершеннолетнего, пока не поступало.

ЕТ

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