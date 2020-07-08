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В Подмосковье змея забралась в частным дом в деревне Новосёлки

, 16:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

В Подмосковье змея забралась в частным дом в деревне Новосёлки
фото: pixabey

Змея забралась в частный дом в деревне Новосёлки городского округа Сергиев Посад, вытащить рептилию помогли спасатели, сообщили в Мособпожспасе.

Начальник поисково-спасательного отряда Александр Королев рассказал, что в единую службу спасения обратилась женщина с сообщением о том, что она обнаружила живую змею на полке своего шкафа. Срочно требовалась помощь спасателей. "Прибыв на место происшествия, мы увидели змею, неподвижно лежавшую на полке", -подчеркнули специалисты. Спасатели крюком подцепили змею и вынесли её из дома.

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