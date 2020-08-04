Мужчина из Нижнего Тагила пропил деньги, но жене рассказал совсем другую историю

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4 августа 2020, 13:53 [ «Аргументы Недели» ]

Полиция. Фото: соцсети

Мужчина из Нижнего Тагила рассказал жене о том, как его похитили неизвестные, напоили и вынудили отдать им все деньги, которых оказалось 20 тысяч рублей. Но, как выяснилось позже, никакого похищения не было.

Женщина узнала о том, что ее супруг полностью придумал историю, после того, как к делу подключились местные сотрудники полиции, передает КП. Оказалось, что муж-фантазер потратил все деньги на алкоголь, а печальную историю придумал, чтобы избежать ссоры с женой.

«Уличенный во лжи мужчина, давая объяснения полицейским, признался, что прогулял все свои сбережения и побоялся сообщить об этом супруге, поэтому придумал историю о вымогательстве», - рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское». Теперь мужчина может получить до трех лет заключения за «заведомо ложный донос».