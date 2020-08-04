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В Нижнем Тагиле ребенок сорвался с аттракциона и получил травмы

, 09:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле ребенок сорвался с аттракциона и получил травмы
Парк в Нижнем Тагиле. Фото: сайт администрации НТ.

В Нижнем Тагиле с аттракциона «Сетка» сорвался ребенок, который при падении получил травмы.

На место прибыла бригада скорой помощи, мальчик был госпитализирован. В полиции организована проверка для выяснения обстоятельств случившегося на аттракционе. В правоохранительных органах также добавили, что ребенок был госпитализирован в Екатеринбург для оказания помощи.

Это не первый случай травмирования детей в Нижнем Тагиле – ранее в скейт-парке у Горно-металлургического колледжа подросток получил травму. В результате площадку закрыли.

ДВа

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