В Волгоградской области главу поселения избили за требование соблюдать масочный режим
4 августа 2020, 12:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: v1.ru
Главе Деминского сельского поселения Волгоградской области разбили губу за требование надеть маску в магазине.
Сообщается, что местные жители спокойно выполнили его просьбу, а один из мужчин, который работает охранником в ЧОПе, начал спорить и говорить, что уже никто не носит средства защиты. В ответ руководитель пообещал привлечь его к административной ответственности за нарушение действующего масочного режима.
Не получив свои покупки, недовольный хуторянин отправился домой. На требование главы поселения пройти с ним в администрацию для составления протокола, мужчина дважды ударил его в лицо. На противника масочного режима возбудили уголовное дело.
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