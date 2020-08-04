В Волгоградской области главу поселения избили за требование соблюдать масочный режим

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4 августа 2020, 12:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: v1.ru

Полицейский автомобиль. Фото: сайт МВД

Главе Деминского сельского поселения Волгоградской области разбили губу за требование надеть маску в магазине.

Сообщается, что местные жители спокойно выполнили его просьбу, а один из мужчин, который работает охранником в ЧОПе, начал спорить и говорить, что уже никто не носит средства защиты. В ответ руководитель пообещал привлечь его к административной ответственности за нарушение действующего масочного режима.

Не получив свои покупки, недовольный хуторянин отправился домой. На требование главы поселения пройти с ним в администрацию для составления протокола, мужчина дважды ударил его в лицо. На противника масочного режима возбудили уголовное дело.