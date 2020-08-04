Женщина сорвалась с горы в Карелии

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4 августа 2020, 10:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Петрозаводск говорит

Карелия, pixabay.com

В Сортавальском районе в Карелии на туристической тропе в минувший понедельник, 3 августа, произошел инцидент. Согласно последней информации источников, женщина сорвалась с горы.

На место прибыли медики и пожарные, которые помогли врачам транспортировать пострадавшую до машины скорой помощи. Известно, что женщина в результате падения с горы сломала ногу. Информации о причинах, по которым гражданка сорвалась с высоты, к настоящему моменту не поступало.

Также пока не сообщается, идет ли речь о жительнице Карелии, или о туристке.