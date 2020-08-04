Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Женщина сорвалась с горы в Карелии

, 10:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Петрозаводск говорит

Женщина сорвалась с горы в Карелии
Карелия, pixabay.com

В Сортавальском районе в Карелии на туристической тропе в минувший понедельник, 3 августа, произошел инцидент. Согласно последней информации источников, женщина сорвалась с горы.

На место прибыли медики и пожарные, которые помогли врачам транспортировать пострадавшую до машины скорой помощи. Известно, что женщина в результате падения с горы сломала ногу. Информации о причинах, по которым гражданка сорвалась с высоты, к настоящему моменту не поступало.

Также пока не сообщается, идет ли речь о жительнице Карелии, или о туристке.

ЕТ

В мире

Стало известно о подготовке срочной мобилизации жителей приграничной с РФ области Белоруссии

Стало известно о подготовке срочной мобилизации жителей приграничной с РФ области Белоруссии

В Белоруссии готовятся к проведению срочной мобилизации. Соответствующую информацию распространил некоторое время назад Telegram-канал WarGonzo российского военного корреспондента Семена Пегова.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью