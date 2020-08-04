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Иномарка сбила 4-летнего мальчика в Твери

, 09:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Афанасий Бизнес

Иномарка сбила 4-летнего мальчика в Твери
машина скорой помощи, pixabay.com

Вечером в минувший понедельник, 3 августа, на улице Бебеля в Центральном районе Твери автомобиль сбил пешехода. Соответствующую информацию предоставили сотрудники городского Отдела ГИБДД.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в районе дома №35. 37-летний водитель иномарки совершил наезд на пешехода – четырехлетнего мальчика, который переходил проезжую часть в неположенном месте. К настоящему моменту не сообщается, почему взрослые не остановили ребенка.

Мальчик получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Данных о его состоянии не поступало.

ЕТ

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