В Красногорске в результате ДТП погиб мотоциклист

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3 августа 2020, 17:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

фото: pixabey

В городском округе Красногорск в результате столкновения с иномаркой погиб мотоциклист, информирует со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла на 24 километре Волоколамского шоссе. Насмерть мотоциклиста сбил водитель автомобиля при развороте. На месте ДТП было перекрыто по одной полосе дороги как в сторону Москвы, так и в сторону области.