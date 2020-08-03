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Пропавший в Подмосковье 10-летний мальчик найден мертвым

, 19:45 [ «Аргументы Недели» ]

Пропавший в Подмосковье 10-летний мальчик найден мертвым
игрушка, фото: pixabay.com

В подмосковном главке МЧС сообщили об обнаружении тела 10-летнего мальчика-аутиста, пропавшего в Волоколамском городском округе. Ребенок был найден без признаков жизни в Рузском водохранилище.

О пропаже 10-летнего мальчика 2 августа сообщил его отец. У ребенка диагностирован аутизм и нарушение слуха. Он ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. Мальчика искали следователи, полицейские, криминалисты, а также волонтеры. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело.

НС

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