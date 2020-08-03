Пропавший в Подмосковье 10-летний мальчик найден мертвым
3 августа 2020, 19:45[ «Аргументы Недели» ]
В подмосковном главке МЧС сообщили об обнаружении тела 10-летнего мальчика-аутиста, пропавшего в Волоколамском городском округе. Ребенок был найден без признаков жизни в Рузском водохранилище.
О пропаже 10-летнего мальчика 2 августа сообщил его отец. У ребенка диагностирован аутизм и нарушение слуха. Он ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. Мальчика искали следователи, полицейские, криминалисты, а также волонтеры. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело.
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