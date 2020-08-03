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Пожар стал причиной крупного ДТП на юге Бразилии

, 16:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Пожар стал причиной крупного ДТП на юге Бразилии
Пожар. Фото: pixabay.com

На юге Бразилии произошло крупное ДТП.  Причиной аварии в окрестностях столицы штата Парана города Куритиба стала плохая видимость на трассе.

Она случилась из-за пожаров недалеко от дороги. В текущем засушливом сезоне число очагов возгораний в стране увеличилось на 78%.

В результате трагедии по меньшей мере восемь человек погибли и еще 23 пострадали. На месте аварии образовался затор из 16 автомобилей, в том числе одного грузовика, полицейской машины и пяти мотоциклов, попавших в аварию.

Ранее сообщалось: в Калининградской области житель протаранил кафе пять раз из-за ссоры с его владелицей.

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