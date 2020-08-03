Пожар стал причиной крупного ДТП на юге Бразилии

3 августа 2020, 16:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
На юге Бразилии произошло крупное ДТП. Причиной аварии в окрестностях столицы штата Парана города Куритиба стала плохая видимость на трассе.
Она случилась из-за пожаров недалеко от дороги. В текущем засушливом сезоне число очагов возгораний в стране увеличилось на 78%.
В результате трагедии по меньшей мере восемь человек погибли и еще 23 пострадали. На месте аварии образовался затор из 16 автомобилей, в том числе одного грузовика, полицейской машины и пяти мотоциклов, попавших в аварию.
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