Пожар стал причиной крупного ДТП на юге Бразилии

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3 августа 2020, 16:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Пожар. Фото: pixabay.com

На юге Бразилии произошло крупное ДТП. Причиной аварии в окрестностях столицы штата Парана города Куритиба стала плохая видимость на трассе.

Она случилась из-за пожаров недалеко от дороги. В текущем засушливом сезоне число очагов возгораний в стране увеличилось на 78%.

В результате трагедии по меньшей мере восемь человек погибли и еще 23 пострадали. На месте аварии образовался затор из 16 автомобилей, в том числе одного грузовика, полицейской машины и пяти мотоциклов, попавших в аварию.

Ранее сообщалось: в Калининградской области житель протаранил кафе пять раз из-за ссоры с его владелицей.