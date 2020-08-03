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В Калининградской области житель протаранил кафе пять раз из-за ссоры с его владелицей

, 16:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Калининградской области житель протаранил кафе пять раз из-за ссоры с его владелицей
Полиция. Фото: pixabay.com

В Калининградской области житель на автомобиле несколько раз протаранил стену кафе из-за конфликта с его владелицей. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД России по региону.

Уточняется:  мужчина на принадлежащем ему автомобиле не менее пяти раз протаранил стену кафе-бара, проломил её и уже внутри продолжил крушить имущество предпринимателя. Общий причинённый ущерб оценили на сумму порядка 200 тысяч рублей. Позже выяснилось, что водитель был пьян.

Также известно: три года назад  житель уже покушался на имущество женщины, за что ему пришлось выплачивать компенсацию.

Сейчас возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

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