В Калининградской области житель протаранил кафе пять раз из-за ссоры с его владелицей
3 августа 2020, 16:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости.
В Калининградской области житель на автомобиле несколько раз протаранил стену кафе из-за конфликта с его владелицей. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД России по региону.
Уточняется: мужчина на принадлежащем ему автомобиле не менее пяти раз протаранил стену кафе-бара, проломил её и уже внутри продолжил крушить имущество предпринимателя. Общий причинённый ущерб оценили на сумму порядка 200 тысяч рублей. Позже выяснилось, что водитель был пьян.
Также известно: три года назад житель уже покушался на имущество женщины, за что ему пришлось выплачивать компенсацию.
Сейчас возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).
Ранее сообщалось: в Нижнем Новгороде девять моряков круизного лайнера отправлены в изоляцию.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.