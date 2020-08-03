На Украине спецназ задержал захватившего заложницу в банке в Киеве

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3 августа 2020, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с места происшествия со страницы в facebook А. Геращенко

На Украине спецназовцы задержали захватившего в понедельник в отделении Универсального банка в бизнес-центре «Леонардо» в Киеве заложницу. Информация о задержании захватчика поступает от украинских СМИ. Террориста захватили сотрудники подразделения «Альфа» Службы безопасности Украины.



Задержан 32-летний гражданин Узбекистана Сухроб Рахматович Каримов. Имя террориста назвал советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Каримов захватил женщину в банке и угрожал взорвать бомбу, требовал организовать ему выступление в прямом эфире телеканалов и 40 тысяч гривен. Банковские работники покинули здание. По собственному желанию в отделении осталась его руководитель - женщина.

Каримову разрешили, как он и требовал, выйти в эфир телеканала ZIK, к нему допустили журналистов. Но во время трансляции звук был отключен.

О Каримове известно, что он уроженец Самарканда. В 2017 году мужчина подал заявление на удостоверение для постоянного проживания на Украине. Тогда он жил в селе Новопетровка Запорожской области.