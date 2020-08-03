В МВД Украины раскрыли личность мужчины, который хочет взорвать бизнес-центр в Киеве

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3 августа 2020, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: полиция Украины, Sergey Kovalev/globallookpress.com

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал фотографию мужчины, подозреваемого в захвате отделения банка в киевском бизнес-центре «Леонардо». Инцидент произошел в понедельник, 3 августа.

«По предварительной информации, лицом, угрожающим террористическим актом, является гражданин Узбекистана - Каримов С. Р., 25.03.1988 Судя по его соцсетям, это психически нестабильный человек», - пояснил он.

Геращенко отметил, что до сих пор неизвестно, насколько серьезны мотивы мужчины, поэтому выбрана стратегия переговоров. Злоумышленник угрожает привести в действие большой взрывной заряд при смерти: «Колебания для ноги застряли кабелем, прикрепленным к детонатору». По его словам, план спецоперации «Бумеранг» вступил в силу.