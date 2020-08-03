В Южной Корее из-за непогоды скончались девять жителей
3 августа 2020, 14:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Число жертв наводнений и оползней, вызванных в Республике Корея проливными дождями, возросло до девяти человек, столько же пропали без вести. Об этом рассказал центральный штаб по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам.
Уточняется: трое рабочих завода полупроводников в городе Пхёнтхэке провинции Кёнгидо погибли из-за оползня. Также в этом регионе повреждены 112 домов и затоплены более 1 тыс. га сельскохозяйственных угодий.
Общенациональный уровень реагирования на чрезвычайные ситуации со 2 августа находится на самом высоком, третьем уровне. Премьер-министр Республики Корея Чон Се Гюн 3 июля призвал жителей страны по возможности не выходить на улицу.
Ранее сообщалось: ребенок с проблемами слуха потерялся в Подмосковье.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.