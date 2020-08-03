В Южной Корее из-за непогоды скончались девять жителей

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3 августа 2020, 14:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Дождь. Фото: pixabay.com

Число жертв наводнений и оползней, вызванных в Республике Корея проливными дождями, возросло до девяти человек, столько же пропали без вести. Об этом рассказал центральный штаб по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам.

Уточняется: трое рабочих завода полупроводников в городе Пхёнтхэке провинции Кёнгидо погибли из-за оползня. Также в этом регионе повреждены 112 домов и затоплены более 1 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

Общенациональный уровень реагирования на чрезвычайные ситуации со 2 августа находится на самом высоком, третьем уровне. Премьер-министр Республики Корея Чон Се Гюн 3 июля призвал жителей страны по возможности не выходить на улицу.

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