Арестован владелец турбазы на Алтае, где погибла семья

Аргументы Недели → Происшествия 13+

3 августа 2020, 13:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СУСК РФ по Алтайскому краю

наручники, pixabay.com

В понедельник, 3 августа, стало известно, что на Алтае арестовали хозяина туристической базы, где погибла семья. Смерть граждан наступила в результате отравления угарным газом от бензинового генератора.

Согласно последней информации, Алтайский район суд постановил поместить руководителя турбазы "Глобус" в Алтайском районе Алтайского края под стражу на два месяца. Он обвиняется в совершении преступления, которое предусматривает ч. 3 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц".

Напомним, 26 июля семья из четырех человек, в частности, двое детей 16 и 10 лет, прибыли на туристическую базу из Барнаула. Через несколько дней их тела были найдены в номере. Согласно данным следствия, в ночь на 27 июля на турбазе отключилось электричество, вследствие чего владелец распорядился разместить в помещении бойлерной два бензиновых электрогенератора. Из-за работы устройства окись углерода попала в номера. Предполагается, что отравление ею и стало причиной смерти людей.