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В Алтайском крае на туристической базе обнаружили тела четырех человек

, 16:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Алтайском крае на туристической базе обнаружили тела четырех человек
СК РФ, Zamir Usmanov/Global Look Press

На туристической базе неподалеку от озера Ая в Алтайском крае найдены мертвыми четыре человека. Источник в экстренных службах региона в пятницу, 31 июля, уточнил, что среди умерших один ребенок.

Сообщается, что люди долго не выходили из своего номера, вследствие чего он был вскрыт. На месте нашли тела четырех человек, в частности, несовершеннолетнего. Причины смерти граждан к настоящему моменту не установлены, по факту случившегося проводится экспертиза.

В следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю журналистам отказались подтвердить или опровергнуть данную информацию.

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