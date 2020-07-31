Труп молодой женщины обнаружен на ж/д путях в станице Каневской

Аргументы Недели → Происшествия 13+

31 июля 2020, 11:09 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На участке железной дороги в станице Каневской 31 июля было обнаружен труп молодой женщины. Тело погибшей возле железнодорожных путей увидел житель станицы, случайно оказавшийся поблизости. О своей страшной находке мужчина сообщил в полицию.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Следователи установили личность погибшей. Ею оказалась местная жительница 1984 года рождения. Обстоятельства смерти молодой женщины выясняются.

– По факту смертельного травмирования на железной дороге организована проверка, по результатам которой следственными органами будет принято процессуальное решение, – сообщили «Аргументам недели Кубань» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Транспортные полицейские также напомнили о правилах безопасности вблизи железнодорожного полотна. Поезд развивает скорость до 180 км/ч, а тормозной путь составляет от 700 метров до полутора километров, поэтому пути необходимо переходить только по специально оборудованным переходам, предварительно убедившись в отсутствии движущегося состава, подчеркнули в ведомстве.