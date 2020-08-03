Кабинка колеса обозрения перевернулась во время движения в Измайловском парке
3 августа 2020, 12:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В Москве в Измайловском парке приостановили работу колеса обозрения из-за неисправного механизма. Отмечается, что в воскресенье, 2 августа, на аттракционе перевернулась одна из кабинок.
«Второго августа в Измайловском парке на аттракционе "Большое колесо обозрения" заклинило механизм одной из пустых кабинок. Оператор аттракциона оперативно остановил колесо обозрения, кабинку привели в правильное положение», - пояснили в пресс-службе Мосгорпарка.
Собеседник добавил, что остановка продлилась около пяти минут, после колесо прокрутили в ручном режиме, и посетители покинули свои кабинки. Аттракцион не будет работать до проведения технической экспертизы и выяснения причины неисправности, уточнил он.
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