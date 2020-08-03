На Сахалине четыре года колонии за мошенничество с квартирой пациентки получила врач-психиатр

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3 августа 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Врач. Фото: pixabay.com

В Южно-Сахалинске врач воспользовалась болезнью пациентки и продала ее жилье, а затем попыталась завладеть второй квартирой. Об этом сообщается в релизе прокуратуры области.

Женщину признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество"). Суд назначил виновной наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Осужденная, являясь врачом-психиатром, воспользовалась болезненным состоянием своей пациентки и продала путем обмана принадлежавшую женщине квартиру. Вырученные денежные средства в сумме 2,6 млн рублей похитила. Помимо этого, узнав о наличии у потерпевшей еще одной квартиры, она снова обманула женщину, побудила ее оформить завещание на свое имя. Однако довести дело до конца медик не смогла.

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