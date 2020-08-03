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Аргументы Недели Происшествия 13+

Девочку-подростка насмерть сбили в Торжке

, 10:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tverigrad

Девочку-подростка насмерть сбили в Торжке
пешеходный переход, pixabay.com

В Торжке в минувшее воскресенье, 2 августа, случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно информации сотрудников Управления ГИБДД по Тверской области, УАЗ насмерть сбил девочку-подростка.

Установлено, что 14-летняя девочка перебегала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда по дороге двигалась машина.

Водитель УАЗа – 28-летний мужчина – после аварии объяснил, что не успел вовремя затормозить, поскольку его ослепило солнце и он не увидел пешехода. Подчеркивается, что признаков опьянения у человека, находившегося за рулем, выявлено не было.

ЕТ

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