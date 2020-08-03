Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Пять человек пострадали в ходе ДТП с пассажирским автобусом на Сахалине

, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Пять человек пострадали в ходе ДТП с пассажирским автобусом на Сахалине
салон автобуса, pixabay.com

На трассе по пути из Углегорска в Южно-Сахалинск случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. В результате аварии, согласно последним данным, пострадали пять человек.

Представитель областного минздрава сообщил, что после ДТП врачи обследуют пять человек. Согласно предварительной информации, у граждан травмы легкой и средней степени тяжести, тяжелых ранений нет.

В свою очередь представитель областного УГИБДД РФ заявил, что в ходе аварии автобус, в салоне которого находились 26 человек, перевернулся, однако никто не пострадал.

Точная информация о случившемся уточняется.

ЕТ

Экономика

Экономист из России раскрыл способ разорить Белоруссию за несколько месяцев

Экономист из России раскрыл способ разорить Белоруссию за несколько месяцев

Москва может разорить Белоруссию за несколько месяцев. Об этом в беседе со СМИ рассказал Алексей Зубец, глава Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью