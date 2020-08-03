Пять человек пострадали в ходе ДТП с пассажирским автобусом на Сахалине

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3 августа 2020, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

салон автобуса, pixabay.com

На трассе по пути из Углегорска в Южно-Сахалинск случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. В результате аварии, согласно последним данным, пострадали пять человек.

Представитель областного минздрава сообщил, что после ДТП врачи обследуют пять человек. Согласно предварительной информации, у граждан травмы легкой и средней степени тяжести, тяжелых ранений нет.

В свою очередь представитель областного УГИБДД РФ заявил, что в ходе аварии автобус, в салоне которого находились 26 человек, перевернулся, однако никто не пострадал.

Точная информация о случившемся уточняется.