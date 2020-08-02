Под Самарой в ДТП погибли пять человек

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2 августа 2020, 18:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото в места аварии, ГУ МЧС России по Самарской области

В Самарской области в воскресенье, 2 августа, серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли пять человек, произошло в Безенчукском районе. Автомобили BMW и Lada Vesta столкнулись на 59 километре автотрассы Самара — Волгоград.

Два человека, водитель автомобиля Lada Vesta и его десятилетний пассажир, скончались на месте аварии до приезда скорой помощи.

Четырёх пострадавших медики повезли в больницу. Но трое из пострадавших - девушка и парень, котопым было по 19 лет, и пятилетний ребенок, от тяжелых травм скончались по пути в медучреждение. Один пострадавший доставлен в ГБУЗ СО «Чапаевская ЦГБ».

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, медики, МЧС.