Под Самарой в ДТП погибли пять человек

В Самарской области в воскресенье, 2 августа, серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли пять человек, произошло в Безенчукском районе. Автомобили BMW и Lada Vesta столкнулись на 59 километре автотрассы Самара — Волгоград.
Два человека, водитель автомобиля Lada Vesta и его десятилетний пассажир, скончались на месте аварии до приезда скорой помощи.
Четырёх пострадавших медики повезли в больницу. Но трое из пострадавших - девушка и парень, котопым было по 19 лет, и пятилетний ребенок, от тяжелых травм скончались по пути в медучреждение. Один пострадавший доставлен в ГБУЗ СО «Чапаевская ЦГБ».
На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, медики, МЧС.
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