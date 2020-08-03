В Воронежской области произошло ДТП, где скончались два подростка

Аргументы Недели → Происшествия 13+

3 августа 2020, 09:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Автомобиль. Фото: pixabay.com

В Воронежской области автомобиль столкнулся с мопедом. Водителя машины задержали.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц").

Уточняется: нетрезвый водителя машины выехал на встречную полосу движения и сбил мопед, на котором передвигались 13-летний водитель и 12-летний пассажир. Водитель мопеда погиб на месте происшествия, его пассажир скончался в больнице.

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