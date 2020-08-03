Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

В Воронежской области произошло ДТП, где скончались два подростка

, 09:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Воронежской области произошло ДТП, где скончались два подростка
Автомобиль. Фото: pixabay.com

В Воронежской области автомобиль столкнулся с мопедом. Водителя машины задержали.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц").

Уточняется: нетрезвый водителя машины выехал на встречную полосу движения и сбил мопед, на котором передвигались 13-летний водитель и 12-летний пассажир. Водитель мопеда погиб на месте происшествия, его пассажир скончался в больнице.

Ранее сообщалось: Рошаль назвал коронавирусную пандемию «репетицией биологической войны».

ЕЧ

Экономика

Экономист из России раскрыл способ разорить Белоруссию за несколько месяцев

Экономист из России раскрыл способ разорить Белоруссию за несколько месяцев

Москва может разорить Белоруссию за несколько месяцев. Об этом в беседе со СМИ рассказал Алексей Зубец, глава Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью