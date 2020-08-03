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Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ-2 в Норильске

, 09:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ-2 в Норильске
пожар, pixabay.com

Утром в понедельник, 3 августа, стало известно, что при возгорании на Норильской ТЭЦ-2, расположенной на севере Красноярского края, погиб один человек. Об этом сообщили сотрудники краевого главка МЧС.

Согласно последней информации, в электроцехе на территории ТЭЦ-2 , где проводились ремонтные работы, произошло загорание масла. К настоящему моменту установлено, что пожар вспыхнул на площади 5 квадратных метров. Ранг пожара 1 БИС, уточнили в МЧС.

Подчеркивается, что в результате случившегося погиб один взрослый человек. На технологический процесс ТЭЦ возгорание не повлияло.

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