В Краснодарском крае на газовой АЗС произошел пожар, пострадали три человека

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31 июля 2020, 22:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Пожар. Фото: pixabay.com

На автогазозаправочной станции в Динском районе Краснодарского края произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Горение случилось на общей площади 300 кв. м. В 20:02 по московскому времени пожар локализован. По предварительной информации, в результате инцидента пострадали три человека.

Трое пострадавших получили ожоги различной степени тяжести, движение автомобильного транспорта в районе заправки ограничено.

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