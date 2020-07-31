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В Краснодарском крае на газовой АЗС произошел пожар, пострадали три человека

, 22:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Краснодарском крае на газовой АЗС произошел пожар, пострадали три человека
Пожар. Фото: pixabay.com

На автогазозаправочной станции в Динском районе Краснодарского края произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Горение случилось на общей площади 300 кв. м. В 20:02 по московскому времени пожар локализован. По предварительной информации, в результате инцидента пострадали три человека.

Трое пострадавших получили ожоги различной степени тяжести, движение автомобильного транспорта в районе заправки ограничено.

Ранее сообщалось: в Следственном комитете назвали причину убийства рэпера Энди Картрайта.

ЕЧ
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