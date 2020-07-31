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В Следственном комитете назвали причину убийства рэпера Энди Картрайта

, 21:37 [ «Аргументы Недели» ]

В Следственном комитете назвали причину убийства рэпера Энди Картрайта
Спецавтомобиль СКР. Фото: сайт СК России

Супруга рэпера Марина Кохал совершила убийство в ходе конфликта, внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений.

Такую версию рассматривают в Следственном комитете. Жене убитого в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) предъявлено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«Обвиняемая «неустановленным следствием способом причинила смерть своему супругу», причиной преступления стал конфликт на почве неприязненных отношений. Позже обвиняемая расчленила тело «с целью сокрытия следов преступления», говорится в сообщении на сайте следкома.

Ведомство намерено ходатайствовать об аресте супруги рэпера.

ДВа
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