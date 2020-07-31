Жену рэпера Картрайта задержали по подозрению в убийстве
31 июля 2020, 13:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: Фонтанка
В Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве задержали супругу рэпера Энди Картрайта Марину Кохал. Теперь девушку допрашивают в новом статусе. Предполагается, что в ближайшее время может быть предъявлено обвинение.
Кохал призналась, что решила расчленить тело мужа после того, как обнаружила рядом с ним шприц. Она заявила, что не хотела, чтобы люди считали рэпера наркозависимым. Однако медэксперты пока не смогли подтвердить версию о том, что Картрайт употреблял наркотики.
Ранее была озвучена предположительная причина смерти рэпера Энди Картрайта. Вдова музыканта Марина предположила, что смерть могла наступить из-за проблем с сердцем.
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