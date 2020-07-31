Вдова Энди Картрайта рассказала, от чего мог умереть рэпер

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31 июля 2020, 12:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Mash

Энди Картрайт. Фото: соцсети

Стала известна предположительная причина смерти рэпера Энди Картрайта. Вдова музыканта Марина Кохал допустила, что супруг мог умереть не из-за наркотиков.

Девушка рассказала, что у супруга были проблемы с сердцем, а потому причиной смерти мог стать сердечный приступ. При этом она отметила, что во время самоизоляции муж впал в депрессию, после чего она стала подозревать его в употреблении наркотиков.

На сегодняшний день медики не нашли на теле рэпера следов от инъекций. Не установлено, употреблял ли музыкант наркотические вещества перед смертью.

Ранее стали известны подробности смерти Энди Картрайта.