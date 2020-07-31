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Вдова Энди Картрайта рассказала, от чего мог умереть рэпер

, 12:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Mash

Вдова Энди Картрайта рассказала, от чего мог умереть рэпер
Энди Картрайт. Фото: соцсети

Стала известна предположительная причина смерти рэпера Энди Картрайта. Вдова музыканта Марина Кохал допустила, что супруг мог умереть не из-за наркотиков.

Девушка рассказала, что у супруга были проблемы с сердцем, а потому причиной смерти мог стать сердечный приступ. При этом она отметила, что во время самоизоляции муж впал в депрессию, после чего она стала подозревать его в употреблении наркотиков.

На сегодняшний день медики не нашли на теле рэпера следов от инъекций. Не установлено, употреблял ли музыкант наркотические вещества перед смертью.

Ранее стали известны подробности смерти Энди Картрайта.

АБ

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