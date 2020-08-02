Адвокат усомнился в версии смерти рэпера Картрайта, рассказанной его вдовой
2 августа 2020, 17:35[ «Аргументы Недели» ]Источник: РЕН ТВ
Адвокат Антон Кобит, представляющий интересы матери рэп-исполнителя Энди Картрайта, перечислил странности в версии, которую рассказала жена рэпера Марина Кохал. Он назвал слова девушки «абсурдными и нелепыми».
«Марина Кохал утверждает, что была любящей женой. Тогда возникает разумный вопрос — почему, когда обнаружила тело Энди Картрайта, она не позвонила в скорую помощь, а в течение нескольких дней хладнокровно расчленяла его тело», - задался вопросом правозащитник.
Он отметил, что до сих пор остается недоказанным, что Картрайт употреблял наркотические вещества. По мнению Кобита, эта версия была придумана в спешке, чтобы оправдать спланированное убийство и скрыть следы преступления.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.