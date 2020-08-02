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Адвокат усомнился в версии смерти рэпера Картрайта, рассказанной его вдовой

, 17:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Адвокат усомнился в версии смерти рэпера Картрайта, рассказанной его вдовой
Энди Картрайт. Фото: соцсети

Адвокат Антон Кобит, представляющий интересы матери рэп-исполнителя Энди Картрайта, перечислил странности в версии, которую рассказала жена рэпера Марина Кохал. Он назвал слова девушки «абсурдными и нелепыми».

«Марина Кохал утверждает, что была любящей женой. Тогда возникает разумный вопрос — почему, когда обнаружила тело Энди Картрайта, она не позвонила в скорую помощь, а в течение нескольких дней хладнокровно расчленяла его тело», - задался вопросом правозащитник.

Он отметил, что до сих пор остается недоказанным, что Картрайт употреблял наркотические вещества. По мнению Кобита, эта версия была придумана в спешке, чтобы оправдать спланированное убийство и скрыть следы преступления.

АБ

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