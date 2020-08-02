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В Волгоградской области четыре человека скончались в результате ДТП

, 15:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Волгоградской области четыре человека скончались в результате ДТП
Автомобиль. Фото: pixabay.com

В Волгоградской области произошло лобовое столкновение двух машин. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В воскресенье около 13.00 по московскому времени в Михайловском районе столкнулись ВАЗ-2111 и «Лада-Гранта».

В результате аварии погибли 4 человека: водители и их пассажиры. Травмы получил маленький ребенок, он в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Ранее сообщалось: Microsoft приостановила переговоры о приобретении TikTok из-за позиции Трампа. 

ЕЧ

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В США рассказали о «последнем даре Путину» от Трампа

В США рассказали о «последнем даре Путину» от Трампа

Американские СМИ назвали «последний дар» президента Дональда Трампа его российскому коллеге Владимиру Путину перед выборами. Кроме того, автор считает, что после «правления Трампа» НАТО придётся потратить много лет для устранения принесенного ущерба.

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