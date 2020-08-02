В Волгоградской области четыре человека скончались в результате ДТП

Аргументы Недели → Происшествия 13+

2 августа 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Автомобиль. Фото: pixabay.com

В Волгоградской области произошло лобовое столкновение двух машин. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В воскресенье около 13.00 по московскому времени в Михайловском районе столкнулись ВАЗ-2111 и «Лада-Гранта».

В результате аварии погибли 4 человека: водители и их пассажиры. Травмы получил маленький ребенок, он в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Ранее сообщалось: Microsoft приостановила переговоры о приобретении TikTok из-за позиции Трампа.