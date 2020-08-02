Видео, как в Петрозаводске машина снесла подростка на пешеходном переходе

Аргументы Недели → Происшествия 13+

2 августа 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

фото с места аварии, vk.com/dtpptz

В Петрозаводске на перекрестке улиц Репникова и Антонова машина на высокой скорости сбила подростка на пешеходном переходе. Отмечается, что в субботу около 20:35 (по местному времени) молодой человек перебежал дорогу на красный свет светофора.

На опубликованных в Интернете кадрах видно, как подросток в черном спортивном костюме стоит около «зебры» и «нервно» ждет зеленый сигнал светофора. Однако через некоторое время он не выдерживает и перебегает дорогу. Именно в этот момент его сносит красная иномарка, которая пыталась успеть на желтый. В результате аварии мальчика отбросило на несколько метров, он перевернулся в воздухе и упал на проезжую часть. К нему сразу подбежал водитель, попытался сделать массаж сердца и вызвал «скорую».

По предварительной информации, молодой человек остался жив, пришел в сознание ночью в больнице, у него диагностировали черепно-мозговую травму.