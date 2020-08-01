Водитель автомобиля Mercedes, врезавшегося в автобус в Севастополе, находился в состоянии алкогольного опьянения

Аргументы Недели → Происшествия 13+

1 августа 2020, 21:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pexels.com

Водитель автомобиля Mercedes, который в Севастополе на улице Пожарова в Ленинском районе столкнулся с автобусом, находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП пострадали 14 человек, шестеро из которых - дети. Авария произошла около 15 часов 1 августа.

В МВД РФ по Севастополю сообщили, что в отношении водителя Mercedes составили протокол, материалы будут направлены в суд для лишения водительских прав. Прокуратурой города Севастополя организована проверка по этому ДТП.

Всех пострадавших с травмами легкой степени тяжести госпитализировали в ближайшие больницы. По словам очевидцев, трое пострадавших детей находились в машине. На месте ДТП продолжают работать экстренные службы.

Крымские СМИ пишут, что в Севастополе на улице Пожарова в районе нового моста 31 июля было открыто движение по четырем полосам.

Вчера в Крыму микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter двигался из Белогорска в Симферополь, водитель уснул за рулем и столкнулся со стоящим КАМАЗом.

В микроавтобусе было 15 человек. Девять из них погибли.