Водитель автомобиля Mercedes, врезавшегося в автобус в Севастополе, находился в состоянии алкогольного опьянения

Водитель автомобиля Mercedes, который в Севастополе на улице Пожарова в Ленинском районе столкнулся с автобусом, находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП пострадали 14 человек, шестеро из которых - дети. Авария произошла около 15 часов 1 августа.
В МВД РФ по Севастополю сообщили, что в отношении водителя Mercedes составили протокол, материалы будут направлены в суд для лишения водительских прав. Прокуратурой города Севастополя организована проверка по этому ДТП.
Всех пострадавших с травмами легкой степени тяжести госпитализировали в ближайшие больницы. По словам очевидцев, трое пострадавших детей находились в машине. На месте ДТП продолжают работать экстренные службы.
Крымские СМИ пишут, что в Севастополе на улице Пожарова в районе нового моста 31 июля было открыто движение по четырем полосам.
Вчера в Крыму микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter двигался из Белогорска в Симферополь, водитель уснул за рулем и столкнулся со стоящим КАМАЗом.
В микроавтобусе было 15 человек. Девять из них погибли.