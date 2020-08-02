В Петербурге задержан мужчина, который стрелял из автомата на набережной

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2 августа 2020, 11:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Оружие. Фото: pixabay.com

В Питере задержан подозреваемый в стрельбе из автомата на набережной под мостом Западного скоростного диаметра. Об этом рассказали в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется: 1 августа в 21.58 в полицию поступило сообщение, что под мостом ЗСД на Морской набережной трое неизвестных стреляют. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники полиции.

Был задержан житель Волгоградской области 1986 года рождения, а также обнаружен автомат СХ-АК-103 (светозвуковой). Уточняется, что мужчина стрелял в воздух.

Сейчас составлен протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «мелкое хулиганство», пока решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось: на Алтае задержан директор турбазы, где погибла семья из четырех человек.