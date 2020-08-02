На Алтае задержан директор турбазы, где погибла семья из четырех человек

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2 августа 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: сайт Следкома РФ

Представитель ГУ СК по Алтайскому краю Людмила Рязанцева сообщила, что задержан директора турбазы, где накануне погибла семья из четырех человек. Отмечается, что тела были обнаружены в номере турбазы «Глобус» в селе Ая 31 июля.

Рязанцева отметила, что возбуждено два уголовных дела - об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека и об убийстве.

Отмечается, что 51-летний мужчина, его 43-летняя жена и дети 10 и 16 лет могли отравиться угарным газом. Есть информация, что владелец турбазы Виктор Королев лично устанавливал оборудование.

Ранее сообщалось, что погибшими является приехавшая 26 июля семья из Барнаула - местный чиновник Иосиф Кременских, его супруга и дети.