На Алтае задержан директор турбазы, где погибла семья из четырех человек
2 августа 2020, 10:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Представитель ГУ СК по Алтайскому краю Людмила Рязанцева сообщила, что задержан директора турбазы, где накануне погибла семья из четырех человек. Отмечается, что тела были обнаружены в номере турбазы «Глобус» в селе Ая 31 июля.
Рязанцева отметила, что возбуждено два уголовных дела - об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека и об убийстве.
Отмечается, что 51-летний мужчина, его 43-летняя жена и дети 10 и 16 лет могли отравиться угарным газом. Есть информация, что владелец турбазы Виктор Королев лично устанавливал оборудование.
Ранее сообщалось, что погибшими является приехавшая 26 июля семья из Барнаула - местный чиновник Иосиф Кременских, его супруга и дети.
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