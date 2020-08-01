Владельцу турбазы в Алтайском крае, где погибла семья, может грозить до 10 лет лишения свободы

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1 августа 2020, 22:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Владельцу турбазы в Алтайском крае, где погибла целая семья из четырех человек, может грозить до 10 лет тюрьмы. По данным следствия, 26 июля 51-летний мужчина со своей 43-летней супругой и двумя детьми 16 и 11 лет приехали в село Ая из города Барнаула.

Семья разместилась в домике на турбазе на берегу озера АЯ. Днем 31 июля детей, женщины и мужчины обнаружили мертвыми.

Следователи, прибывшие на место ЧП, возбудили уголовное дело. Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. Одной из приоритетных версий, рассматриваемых СКР, является отравление.

СМИ назвали имена погибших. Это местный чиновник Иосиф Кременских, его супруги и дети. По некоторым данным, имело место отравление угарным газом - из генераторов, который установили в подсобке домика туристов из-за отключения электричества.

По данным издания Life, владелец турбазы 59-летний Виктор Королев - лично устанавливал оборудование. Уголовное дело переквалифицировано со статьи "убийство" на "оказание услуг ненадлежащего качества, повлекшее смерть двух и более лиц". Предпринимателю может грозить до 10 лет лишения свободы.

Иосиф Кременских был начальником сектора мониторинга отдела взаимодействия с муниципальными СМИ управления по печати Алтайского края.