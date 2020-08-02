В Таиланде произошло крушение парома, шесть человек пропали без вести
2 августа 2020, 10:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Недалеко от таиландского острова Самуи в провинции Сураттхани произошло крушение парома. Об этом сообщила 2 августа компания-оператор Raja Ferry Port.
Инцидент случился в минувшую субботу вечером.
Сейчас ведутся поиски шести человек. Готовится команда дайверов, чтобы определить координаты судна и ускорить процесс расследования причин аварии.
Трагедия произошла из-за сильного ветра, который привел к образованию волн. На борту находились 12 членов экипажа и четыре пассажира. Raja Ferry Port сразу направила к месту происшествия две лодки, координируя свои действия с полицией, чтобы помочь экипажу и пассажирам.
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