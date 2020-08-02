Легковой автомобиль наехал на двух пешеходов на юге Москвы

Аргументы Недели → Происшествия 13+

2 августа 2020, 09:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Автомобиль. Фото: pixabay.com

На юге Москвы автомобиль наехал на группу пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

Инцидент произошел на пересечении ТТК и 5-го Донского проезда. Легковой автомобиль сбил двух человек, предварительно перебегавших дорогу в неположенном месте, сейчас они госпитализированы.

Известно, что пострадавшие - женщина и девятилетний ребенок. У школьника - закрытая черепно-мозговая травма и ушиб мягких тканей спины. У женщины предварительный диагноз – «черепно-мозговая травма, тупая травма груди, ушиб легких, перелом нижней челюсти, перелом лицевого черепа», она в коме.

Ранее сообщалось: украинскую телеведущую сильно избили и пытались надругаться в поезде на глазах у сына.