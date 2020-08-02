Украинскую телеведущую сильно избили и пытались надругаться в поезде на глазах у сына

Аргументы Недели → Происшествия 13+

2 августа 2020, 08:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: ж/д пути, pixabay.com

Украинская телеведущая Анастасия Луговая рассказала, что ее избили в поезде «Мариуполь – Киев» на глазах у маленького сына. По ее словам, ночью незнакомый мужчина в одних трусах проник к ним в купе и напал.

Луговая отметила, что своими криками разбудила ребенка, который начал просить «не бить маму». Однако злоумышленник захотел ударить мальчика, но телеведущая успела его остановить. Девушка добавила, что потом мужчина начал приставать, но она предложила ему выйти в вагон, чтобы ребенок ничего не видел. Когда сын громко закричал, она вернулась за ним в купе, покинув незнакомца, вспоминает она.

«Поняв, что здесь защиты не найду, мы побежали в другой вагон, где я начала кричать и стучать во все двери. Хуже всего то, что никто не отреагировал ... Мы нашли защиту у проводницы этого вагона», - поделилась Анастасия.

Мужчину задержали и поместили под охрану, чтобы тот не покинул поезд. В Киеве его передали полиции. Кроме того, злоумышленник был без билета, поэтому проводники не хотели вызывать полицию, т.к. боялись увольнения, уточнил муж пострадавшей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Настасья Борисовна (@nastyalugova) 1 Авг 2020 в 3:17 PDT