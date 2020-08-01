В Петербурге автомобиль скорой помощи наехал на женщину

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1 августа 2020, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]

скорая помощь, фото: Zamir Usmanov, globallookpress.com

В Санкт-Петербурге в Приморском районе в субботу автомобиль "скорой помощи", спешащий с пациентом в больницу, наехал на пешеходном переходе на женщину. 54-летняя женщина получила травмы средней степени тяжести, ее сразу госпитализировали с места ДТП.

В ГИБДД сообщили, что инцидент произошел около 13:18 мск. Уточняется, что "скорая" с пациентом ехала с включенными спецсигналами, и водитель наехал на женщину в зоне регулируемого пешеходного перехода.

На место ДТП вызвали дополнительные бригады неотложки. Больного, которого перевозил кортеж, также отправили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

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