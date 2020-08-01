В Петербурге автомобиль скорой помощи наехал на женщину
1 августа 2020, 18:59[ «Аргументы Недели» ]
В Санкт-Петербурге в Приморском районе в субботу автомобиль "скорой помощи", спешащий с пациентом в больницу, наехал на пешеходном переходе на женщину. 54-летняя женщина получила травмы средней степени тяжести, ее сразу госпитализировали с места ДТП.
В ГИБДД сообщили, что инцидент произошел около 13:18 мск. Уточняется, что "скорая" с пациентом ехала с включенными спецсигналами, и водитель наехал на женщину в зоне регулируемого пешеходного перехода.
На место ДТП вызвали дополнительные бригады неотложки. Больного, которого перевозил кортеж, также отправили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.
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