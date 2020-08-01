В Москве три человека погибли в ДТП на 98 километре МКАД

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1 августа 2020, 15:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН Москва

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В Москве три человека погибли при столкновении легкового автомобиля и уборочного комбайна в районе 98 километра МКАД. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств случилось в субботу, 1 августа, около 13.:40-13:45 мск на МКАД недалеко от нацпарка «Лосиный остров», - сообщили в столичном главке МВД России.

По данным источника «Интерфакса», произошло столкновение легковушки с уборочным комбайном.

Три человека погибли на месте происшествия.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, полиция устанавливает все обстоятельства смертельной аварии. Движение по внешней стороне МКАД в районе нацпарка «Лосиный остров» затруднено из-за ДТП, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры в Telegram.

В Липецкой области произошло столкновение двух иномарок 31 июля в Хлевенском районе на 439 километре трассы М-4 «Дон», погибли три человека.