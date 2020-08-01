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В Москве водитель без штанов и в женской одежде устроил ДТП

, 19:00 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве водитель без штанов и в женской одежде устроил ДТП
ДТП, фото: соцсети

В Москве произошла авария, автомобиль Mitsubishi влетел в столб. Каково было изумление сотрудников ГИПДД, когда они увидели, кто был в тот момент за рулем! К ним вышел мужчина, одетый в женскую одежду.

При этом на нем не было штанов, сам водитель был еще и сильно накрашен. В салоне автомобиля были разбросаны парики. По мнению очевидцев, мужчина был в состоянии наркотического опьянения, передаёт Telegram-канал Mash. Полиции водитель сообщил, что заснул за рулём.

В Москве три человека погибли при столкновении легкового автомобиля и уборочного комбайна в районе 98 километра МКАД.

НС

Общество

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