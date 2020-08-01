В Москве водитель без штанов и в женской одежде устроил ДТП
1 августа 2020, 19:00[ «Аргументы Недели» ]
В Москве произошла авария, автомобиль Mitsubishi влетел в столб. Каково было изумление сотрудников ГИПДД, когда они увидели, кто был в тот момент за рулем! К ним вышел мужчина, одетый в женскую одежду.
При этом на нем не было штанов, сам водитель был еще и сильно накрашен. В салоне автомобиля были разбросаны парики. По мнению очевидцев, мужчина был в состоянии наркотического опьянения, передаёт Telegram-канал Mash. Полиции водитель сообщил, что заснул за рулём.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.