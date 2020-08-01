На крымском пляже «казак» нагайкой выгонял семью с пляжа

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1 августа 2020, 18:34 [ «Аргументы Недели» ]

нагайка, фото: nagajka.com

Семья россиян, приехавшая на пляж крымского санатория "Форос", была избита охранником. В соцсетях появилось видео, как мужчина в военной форме достает нагайку и угрожает ею отдыхающему.

По словам пострадавшей женщины, они шесть лет подряд ездили на этот пляж. Но в этот раз позагорать и поплавать не удалось. Агрессивный охранник санатория пытался прогнать их плетью.

"Угрожал плетью мне, моей семье и моему ребенку 4 лет лишь потому, что мы приехали на пляж, который посещали 6 лет подряд, и сегодня, как оказалось, он каким-то чудом стал лечебным пляжем и искупаться там можно, только если поселишься в санаторий за 200 тысяч рублей", — пишет автор видео. Даже когда семья ушла на другой пляж, история не закончилась. Охранник, когда они были в море, собрал их вещи и выкинул в воду. Описываемые события происходили на глазах четырехлетнего ребенка.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СЛАВА ???????? Жизнь в кайф (@slava_bred) 31 Июл 2020 в 12:49 PDT