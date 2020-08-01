Арестован организатор перевозки микроавтобусом после ДТП с девятью погибшими в Крыму

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1 августа 2020, 14:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Киевский районный суд г. Симферополя

молоток судьи, pixabay.com

В субботу стало известно, что Киевский районный суд Симферополя до 31 августа арестовали организатора перевозки микроавтобусом, в аварии с участием которого утром 31 июля погибли девять человек.

Суд постановил избрать обвиняемому в совершении преступления, которое предусмотрено ч. 3 ст. 238 УК РФ "Деяния..., повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц" меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 31 августа текущего года.

Ранее сообщалось, что ДТП случилось на трассе "Таврида" в Белогорском районе Крыма. Согласно предварительной информации, микроавтобус врезался в грузовик, ехавший впереди.