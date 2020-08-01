Автобус столкнулся с иномаркой под Калининградом, погиб человек

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1 августа 2020, 12:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Управление МВД России по Калининградской области

скорая помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На светлогорской трассе в Калининградской области произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля. В пресс-службе УМВД по региону сообщили, что в результате ДТП погиб один человек.

Установлено, что на участке автодороги Романово – Калининград со стороны Калининграда в направлении Светлогорска ехала иномарка под управлением 31-летнего водителя. Мужчина не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с рейсовым автобусом под управлением 48-летнего водителя.

Водитель легковушки скончался на месте от полученных травм. Есть данные о том, что за медицинской помощью после ДТП обратились четыре пассажира – у них ушибы и ссадины. Все обстоятельства аварии выясняют специалисты.