Семь человек пострадали в ДТП в Подмосковье

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1 августа 2020, 10:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

машина полиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На федеральной трассе М-10 в Московской области в субботу, 1 августа, произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате случившегося пострадали семь человек, среди которых есть дети.

Представитель экстренных служб региона уточнил, что авария случилась на 81-м километре трассы М-10 в городском округе Клин. К настоящему моменту удалось выяснить, что пострадали трое детей и четверо взрослых.

Все травмированные в дорожно-транспортном происшествии граждане были направлены в Центральную районную больницу Клина. Точные обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливают специалисты. Данных о состоянии пострадавших не поступало.