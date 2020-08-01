Семь человек пострадали в ДТП в Подмосковье

1 августа 2020, 10:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
На федеральной трассе М-10 в Московской области в субботу, 1 августа, произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате случившегося пострадали семь человек, среди которых есть дети.
Представитель экстренных служб региона уточнил, что авария случилась на 81-м километре трассы М-10 в городском округе Клин. К настоящему моменту удалось выяснить, что пострадали трое детей и четверо взрослых.
Все травмированные в дорожно-транспортном происшествии граждане были направлены в Центральную районную больницу Клина. Точные обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливают специалисты. Данных о состоянии пострадавших не поступало.
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