Во Франции легковой автомобиль въехал в толпу

1 августа 2020, 11:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В коммуне Вензель на востоке Франции произошел наезд автомобиля на толпу людей перед баром. Об этом сообщает префектура департамента Саона и Луара.
Известно, что медики осмотрели 16 человек, из них у 12 были выявлены легкие повреждения, трое были в состоянии шока. Еще одна молодая девушка получила серьезные травмы ног, но ее жизнь вне опасности.
Инцидент случился после перепалки между несколькими посетителями бара. Машина сбила людей, находившихся перед заведение. Прибывшие на место трагедии полицейские задержали водителя, который был в состоянии алкогольного опьянения. Причины конфликта не уточняются.
Ранее сообщалось: одной из версий гибели семьи на турбазе на Алтае является отравление.
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