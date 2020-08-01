СК: одной из версий гибели семьи на турбазе на Алтае является отравление

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1 августа 2020, 11:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СУСК РФ по Алтайскому краю

СК РФ, Zamir Usmanov/Global Look Press

В Следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю в субботу, 1 августа, прокомментировали ход расследования дела о гибели четырех человек на туристической базе, расположенной неподалеку от озера Ая.

Согласно данным следователей, одной из версий гибели людей на турбазе стало отравление. К настоящему моменту установлено, что смерть членов одной семьи наступила в ночь на 27 июля. Каких-либо признаков насильственной смерти на телах граждан не обнаружено.

Сейчас следователи-криминалисты совместно со специалистами Роспотребнадзора проводят сбор проб воды и воздуха на месте происшествия.