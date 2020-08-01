В Шереметьево топливозаправщик столкнулся с самолетом, пострадал человек

Аргументы Недели → Происшествия 13+

1 августа 2020, 10:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

двигатели самолета, АГН Москва/Global Look Press

Утром в субботу, 1 августа, в столичном аэропорту Шереметьево топливозаправочная машина столкнулась по касательной с самолетом Airbus. Известно, что в результате случившегося пострадал один человек.

В экстренных службах уточнили, что столкновение топливозаправщика с воздушным судном произошло при маневрировании первой машины на стоянке самолетов.

Согласно последней информации, в результате аварии в Шереметьево пострадал работник аэропорта. Информации о состоянии травмированного человека к настоящему моменту не поступало.

Ранее сегодня первый международный регулярный рейс после возобновления авиасообщения с зарубежными странами вылетел из аэропорта Шереметьево в Стамбул.