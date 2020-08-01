На Аляске произошло столкновение двух небольших самолетов, семь человек погибли

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1 августа 2020, 07:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Самолет. Фото: pixabay.com

Недалеко от аэропорта города Солдотна на Аляске произошло столкновение двух самолетов. Об этом сообщает Управление общественной безопасности штата.

Уточняется: в одном из лайнеров находились шесть человек, в другом был один — местный политик Гарри Кнопп. Шесть пострадавших погибли на месте трагедии, один — по пути в больницу.

Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации в настоящее время проводят расследование произошедшего инцидента.

Ранее сообщалось: в Краснодарском крае на газовой АЗС произошел пожар, пострадали три человека.